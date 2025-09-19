Causa Inserate-Stadt Wien: Keine Untreue von Bürgermeister Ludwig & Co.

Die Vorwürfe anonymer Anzeiger wogen schwer. „Es bestand der Verdacht, dass ohne ein konkretes allgemeines Informationsbedürfnis und entgegen den Interessen sowie zum Nachteil der Stadt Wien, von Verantwortlichen der Stadt Inserate in diversen Medien geschaltet und mit öffentlichen Geldern bezahlt wurden“, so die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in einer Aussendung. „Dadurch sei der Grundsatz der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der staatlichen Verwaltung verletzt worden, und der Stadt Wien ein finanzieller Schaden entstanden.“

Die Ermittlungen waren laut WKStA auf Basis mehrerer anonymer Anzeigen gegen Verantwortliche der Stadt Wien aufgrund von Inseratenschaltungen der Stadt Wien in diversen Medien eingeleitet worden. Angezeigt waren auch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und andere Personen.

„Angezeigt waren dabei Ausgaben für Einschaltungen in diversen Medien während der Covid-19-Pandemie u.a. zum damals neu eingeführten Gastrogutschein sowie den geänderten Öffnungs- und Nutzungsbedingungen der öffentlichen Wiener Bäder. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen wurden nicht nur die Einschaltungen selbst geprüft, sondern auch entsprechende Rechnungshofberichte berücksichtigt und weitere umfassende Unterlagen aus den internen Akten der Stadt Wien ausgewertet. Ebenso wurden zahlreiche Zeugen vernommen“, so die WKStA. „Nach den Ergebnissen der Ermittlungen war der strafrechtliche Tatbestand durch den vorliegenden Sachverhalt nicht erfüllt. Entgeltliche Einschaltungen eines Rechtsträgers sind nur zur Deckung eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit zulässig. Darunter fallen insbesondere Informationen zur Rechtslage, Sachinformationen sowie Handlungs- oder Verhaltensempfehlungen."