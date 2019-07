Causa Heumarkt: Liste Jetzt sieht Volksanwaltschaft gefordert

Seit 2012 hat die UNESCO Österreich also wiederholt empfohlen, das Bauprojekt am Heumarkt so abzuändern, dass das Bauprojekt keine negativen Auswirkungen auf den "außergewöhnlichen, universellen Wert" (Outstanding Universal Value) der Stätte hat.

Bei der jährlichen Tagung zu Wochenbeginn wurde Wien nun ein zweijähriger Aufschub gewährt.

Umweltverträglich?

Unteressen läuft bereits ein Gerichtsverfahren. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass es nun doch eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben soll. Projektwerber und Stadt Wien sind dagegen aber in Berufung gegangen. Der Entscheid hierzu wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.