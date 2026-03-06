Caritas: Wenn Freiwillige im Kindergarten mitspielen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Jedes Kind ist unterschiedlich – und auch seine Bedürfnisse. In Kindergartengruppen mit 20 bis 25 Kindern ist es für Pädagogen oft schwierig, auf jedes einzelne Kind einzugehen. Genau hier setzen sogenannte Freispieler an: freiwillige Helfer, die in Kindergärten aber auch in Volksschulen Zeit mit den Kindern verbringen, mit ihnen spielen, lesen oder lernen.

2013 wurde das Konzept der Freispieler ins Leben gerufen, seit 2024 befindet sich das Projekt in den Händen der Caritas. Insgesamt gibt es derzeit 45 Freiwillige an 32 Kindergarten-Standorten, weitere 72 Kindergärten hätten gerne Freispieler. Keine pädagogischen Vorkenntnisse nötig Im Kinderfreunde-Kindergarten in der Prandaugasse 5 arbeitet Susanne Pichler seit drei Jahren als Freispielerin. Eine pädagogische Ausbildung hat die 59-Jährige nicht. „Ich war früher in einer Bank angestellt“, erzählt sie. Jeden Donnerstag verbringt sie drei bis vier Stunden in einer der Kindergartengruppen. „Die Kinder kennen mich schon und freuen sich jedes Mal, wenn sie mich sehen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel

Leo und Raffael sind sechs Jahre alt. Im September kommen sie in die Schule. „Susi“ kennen sie schon lange. „Mit der Susi gehen wir Turnen, spielen UNO und lesen in der Kuschelecke“, erzählen die beiden. Kindergartenpersonal ist dankbar Die Pädagogin der Gruppe, Sarah C., schätzt die Zusammenarbeit mit der Freispielerin sehr. „Am Donnerstag haben wir immer Turnen. Da hilft sie uns beim Umziehen, und wir können leichter den Überblick behalten“, sagt sie. Auch die Leiterin des Kindergartens, Julia Reininger, ist dankbar: „Wir hätten gerne in jeder Gruppe so jemanden wie Susi.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel

Geld- und Helfermangel Ein Grund dafür, dass nicht jeder Kindergarten Freispieler bekommt, liegt am Budget. Die Freispieler werden von einem kleinen Team bei der Caritas koordiniert, sagt Martina Polleres-Hyll, Leiterin des Projekts Freispiel. „Freiwillige müssen sich an Hauptamtliche wenden können. Um diese einzustellen, brauchen wir Budget.“ Aber auch an Freiwilligen fehlt es: „Wir können nicht genug Freispieler haben. Die Kinder nehmen sehr viel aus diesem Projekt mit, und auch von den Freiwilligen kommt durchwegs positives Feedback“, so Polleres-Hyll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel Von links nach rechts: Eva Huber - Teamleitung Projekt Freispiel, Julia Lenhard - Öffentlichkeitsarbeit der Kinderfreunde, Julia Reininger - Leitung Kindergarten, Martina Polleres-Hyll - Leitung von Freispiel