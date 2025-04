Caritas eröffnet erstes stationäres Hospiz in Wien

Ingeborg Hartmann sitzt an einem Tisch im Aufenthaltsraum des neuen Hospiz in Liesing und spielt mit einer Bekannten und einer Pflegerin ein Brettspiel. Die 83-Jährige ist seit 19. September in dem neuen Hospiz-Zentrum in der Pflegeeinrichtung.

Die am Mittwoch offiziell eröffnete Station, die gemeinsam mit der Organisation "Casa Leben" betrieben wird, ist bereits seit einigen Monaten in Betrieb. Platz ist hier für 16 Personen. Bisher sind im Zentrum bereits 25 Menschen bis an ihr Lebensende begleitet worden.

Das in einer Pflegeeinrichtung in Liesing untergebrachte Zentrum ergänzt das mobile Angebot der Caritas.

Der Bedarf in dem Bereich sei groß. Nach wie vor würden viele Menschen, die palliative Begleitung brauchen, in Spitälern, von der Hauskrankenpflege oder in Pflegewohnhäusern betreut - meist ohne spezifisches Palliativangebot, heißt es von der Caritas.

232 Besuche

Allein im Vorjahr wurden laut Harald Weikl, Leiter des Hospizbereiches bei der Caritas, rund 2.280 Menschen sowie deren Angehörige in Wien und Niederösterreich durch das Hospiz-Team betreut. Insgesamt stehen in Wien fünf Hospizteams sowie vier mobile Palliativteams im Einsatz. So umfangreich die Hilfsangebote im mobilen Bereich bereits wären, so ausbaufähig seien diese noch im stationären Bereich, sagt Schwertner.

Eine umso wichtigere Bedeutung komme dem neu eröffneten Zentrum in Liesing zu. "Das an mehreren Tagen pro Woche geöffnete Tageshospiz im 23. Wiener Gemeindebezirk verzeichnete bereits 232 Besuche. Neben den 70 hauptamtlichen Mitarbeitern leisteten 262 ehrenamtliche Mitarbeiter im Vorjahr knapp 16.000 unbezahlte Einsatzstunden für Menschen am Ende ihres Lebens", ergänzt Weikl.