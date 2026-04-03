Über 15.500 Anrufe beim Kältetelefon und täglicher Streetwork-Einsatz - die Caritas der Erzdiözese Wien hat am Freitag eine Bilanz der diesjährigen Winternothilfe veröffentlicht.

Caritasdirektor Klaus Schwertner: "Über 15.500 Mal haben Menschen hin- und nicht weggeschaut und mit ihrem Anruf beim Kältetelefon dabei geholfen, zielgerichtete Hilfe zu Menschen auf der Straße zu bringen."

Über 490 Menschen wurde ein Notquartier vermittelt, hunderte u.a. mit Schlafsäcken versorgt.

Alleine in der "Gruft" wurden seit Anfang November rund 42.300 Mahlzeiten ausgegeben und über 9.400 Mal ein warmes Bett geboten.

In den anderen Notquartieren der Caritas war die Auslastung diesen Winter auf konstant hohem Niveau - rund 620 Menschen wurden hier versorgt.