Riesige Cannabisaufzucht in Wien entdeckt: 2.190 Pflanzen sichergestellt

Beamte des Landeskriminalamtes Wien haben eine Cannabisaufzuchtanlage mit 2.190 Pflanzen in Floridsdorf sichergestellt. Außerdem fanden sie in der Wohnung in Stammersdorf mehr als 15,8 Kilo Cannabiskraut und 69,4 Gramm Cannabisharz. Drei Männer wurden festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Hausdurchsuchung angeordnet

Zuerst hatten die Polizisten einen 64-jährigen Albaner kontrolliert, der in seinem Rucksack Werkzeug, Kabel und Equipment für eine Aufzuchtanlage bei sich trug. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Hausdurchsuchung auf dem Grundstück in Stammersdorf wurden am Dienstag zwei weitere Tatverdächtige, ein 34-jähriger Rumäne und ein gleichaltriger Albaner, angetroffen.

In vier Räumen in der Wohnung wurde die professionell angelegte Aufzucht mit Ventilatoren, Lampen und Abzugsrohren vorgefunden. Alle drei Männer hatten Bargeld im vierstelligen Bereich bei sich.