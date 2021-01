Café-Korb-Oberkellner starb mit nur 49 Jahren an Infarkt

Es ist der Nachmittag des 31. Dezembers 2020, als Philip Sabic mit seinem Sohn Fußball spielt. Der Bub hat an diesem Tag Geburtstag, er wird acht. Nach dem Kicken geht Sabic in den Keller seines Hauses in Orth an der Donau – und hat dort einen Herzinfarkt.

Sabic stirbt vor den Augen seiner Familie und im Alter von nur 49 Jahren.

Diese traurige Nachricht gab das Café Korb am Dienstag auf Facebook bekannt. Sabic hat in dem Traditionshaus in der Wiener Innenstadt nämlich als Oberkellner gearbeitet. „Philip Sabic war nicht nur irgendein Kellner. Er war eine der Seelen des Café Korb. Wie kein anderer verkörperte er den Stolz und die Würde seines Berufes“, heißt es in dem Posting. Und weiter: „Er lächelte verschmitzt, er hatte Schmäh, Charme und Humor.“