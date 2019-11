"Bussiplatz" beim Herzerlbaum: Weihnachtstraum hat neue Attraktion

Wien hat einen neuen "Romantik-Hotspot", wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte. Auf dem Wiener Weihnachtstraum in unmittelbarer Nähe des beliebten Herzerlbaums wurde am Freitag der „ Bussiplatz“ eröffnet. Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) hat die neue Attraktion im Rathauspark gemeinsam mit seiner Ehefrau Irmtraud Rossgatterer vorab besichtigt.