Bus kollidierte in Wien mit geparkten Autos: Ein Fahrgast verletzt

Bei einer Kollision eines Busses der Linie N75 mit mehreren parkenden Autos und einem Haus ist in der Erdbergerstraße in Wien-Landstraße am Montag in der Früh laut einer Aussendung der Polizei ein Fahrgast leicht verletzt worden. Die Lenkerin gab bei ihrer Befragung an, dass plötzlich ein Hund und gleich danach eine Frau über die Straße liefen und sie einen Zusammenstoß verhindern wollte.