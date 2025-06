Die Sicherheitslage am Donauinselfest ist entspannt. Das Polizeifazit nach dem ersten Tag fällt auf KURIER-Nachfrage positiv aus: „Die Zahl der Vorfälle ist im Verhältnis zur Zahl der Besucher verschwindend gering“, sagt Polizeisprecher Markus Dittrich . Es habe rund neun Festnahmen gegeben, darunter auch einige verwaltungsrechtliche. „Wir haben keinerlei Besonderheiten verzeichnet“, so Dittrich weiter.

Das Polizeiaufgebot scheint positiv aufgenommen zu werden: „Damit fühlt man sich sicher. Ich finde es auch der Größe des Festes entsprechend angemessen“, sagt eine Besucherin, während die Insel langsam voller wird. Am Abend geht es weiter mit vielen bekannten Gesichtern aus der Musikwelt. Doch was bleibt den Besucherinnen und Besuchern? Die Erinnerung an ein „buntes und vielfältiges“ Fest, an einen Ort „an dem Wien zusammen feiern kann“.