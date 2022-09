Bundesheer kehrt am Nationalfeiertag zum Heldenplatz zurück

Sehr abgespeckt, nämlich nur virtuell, präsentierte sich das Bundesheer während der Pandemie am Nationalfeiertag. Dieses Jahr wird am 26. Oktober aber wieder schweres Gerät am Heldenplatz auffahren. Die Besucher können dem Bundesheer so nah kommen, wie sonst nie und Einblick in die Arbeit als Soldat nehmen. Für Kinder sind Panzer und Hubschrauber immer ein Highlight - besonders weil sich die kleinen Besucher sogar selbst ins Innere der Fahrzeuge setzen dürfen.

Wie das Programm 2022 genau aussehen wird, wird noch nicht bekanntgegeben. Ein fixer Programmpunkt ist aber die Angelobung neuer Rekruten im Beisein der Regierung. Zuvor legt der Bundespräsident und der Kanzler noch einen Kranz am Burgtor nieder.