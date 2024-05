Bub fiel in Wien-Ottakring aus dem 1. Stock

Ein Kleinkind ist am Donnerstagabend in Wien-Ottakring aus dem Fenster im ersten Stock gestürzt, berichtete die Polizei am Freitag. Der etwa eineinhalbjährige Bub war ansprechbar, wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht. Das Kind erlitt nicht allzu schwere Kopfverletzungen sowie Prellungen.