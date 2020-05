Brünner Straße: Musik und Grasgeruch führten Polizei zu illegaler Waffe

Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße kamen am Dienstagnachmittag eigentlich wegen einer verwirrten Frau, die über Schmerzen klagte, in die Brünner Straße in Wien-Floridsdorf. Als sie mit der Frau auf den Rettungsdienst warteten, hörten sie sehr laute Musik aus einer Wohnung in dem Mehrparteienhaus.

Als der 26-jährige Mieter die Wohnungstür öffnete, strömte den Polizisten starker Cannabisgeruch entgegen. Der Mann erklärte den Beamten, soeben einen Joint gedreht zu haben und diesen rauchen zu wollen. Da der Geruch jedoch für nur einen Joint zu intensiv war, fragten sie nach weiterem Suchtgift.