Brennendes Auto auf der Nordbrücke forderte Einsatzkräfte

Die riesige Rauchsäule über der Nordbrücke in der Brigittenau war am Mittwochnachmittag weit zu sehen: Ein Fahrzeug hatte bei der Abfahrt zur Nußdorfer Lände Feuer gefangen.

Gegen 14.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, die Einsatzkräfte mussten unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen ankämpfen. "Es wurde auch ein Abschleppfahrzeug der Feuerwehr angefordert, welches das Fahrzeug von der Brücke wegbrachte", sagte ein Sprecher dem KURIER.