Brennendes Auto auf der Nordbrücke forderte Einsatzkräfte
Ein Fahrzeug ging am Mittwochnachmittag auf der Nordbrücke in Flammen auf. Der Wagen wurde abtransportiert.
Die riesige Rauchsäule über der Nordbrücke in der Brigittenau war am Mittwochnachmittag weit zu sehen: Ein Fahrzeug hatte bei der Abfahrt zur Nußdorfer Lände Feuer gefangen.
Gegen 14.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr alarmiert, die Einsatzkräfte mussten unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen ankämpfen. "Es wurde auch ein Abschleppfahrzeug der Feuerwehr angefordert, welches das Fahrzeug von der Brücke wegbrachte", sagte ein Sprecher dem KURIER.
Aus welchem Grund das Fahrzeug Feuer fing, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Einsatz ist laut Berufsfeuerwehr noch nicht beendet.
Kommentare