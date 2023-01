Brennender Christbaum verursachte schwere Schäden

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr in die Müller-Guttenbrunn-Straße in Penzing alarmiert, weil ein Christbaum dort in Brand geraten war. Die Flammen hatten sich offenbar dermaßen rasch von dem Christbaum ausgehend ausgebreitet, dass das Erdgeschoss und die darüberliegenden Stockwerke des Reihenhauses durch die Hitze und den Brandrauch beim Eintreffen der Löschkräfte schon schwer beschädigt waren.

Die Bewohnerin hatte sich zuvor rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Anscheinend hatte die Frau noch einmal Kerzen auf dem Baum entzündet. Die Berufsfeuerwehr Wien rät daher dringend, keine Kerzen mehr auf Christbäumen oder Adventkränzen anzuzünden. Die Bäume und Kränze sind nach Wochen in geheizten Räumen ausgetrocknet. Die in Nadeln und Bäumen verbliebenen ätherischen Öle können sich leicht entzünden und zu katastrophalen Bränden führen.

