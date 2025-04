Nach Brandstiftserie in Wien: Verdächtiger auf frischer Tat ertappt

Am 31. März kam es schließlich zur Verhaftung eines Verdächtigens . Ein 34-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde auf frischer Tat ertappt. Gegen 2.30 Uhr soll der Verdächtige am selben Tag einen Pkw in Brand gesetzt haben. Erst flüchtete der Verdächtige, konnte jedoch von Beamten angehalten und festgenommen werden. .

Der Beschuldigte ist nicht geständig

Zehn Pkw-Brände konnten bisher mit dem 34-Jährigen in Verbindung gebracht werden. Der Verdächtige verweigert bisher die Aussage. Die Schadenssumme beläuft sich dabei auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Überstellung in die Justizanstalt an. Ob der Verdächtige noch weitere Brände verursacht hat, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.