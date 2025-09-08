Brand in Wiener Rehazentrum: 70 Feuerwehrleute im Einsatz
Brand in Rehazentrum in Leopoldstadt löste Feuerwehreinsatz aus: Das Gebäude wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt.
Ein Brand in einem Rehazentrum in Wien-Leopoldstadt hat Montagvormittag rund 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Die Feuerwehrleute rückten nach der Alarmierung gegen 9 Uhr mit mehreren Fahrzeugen und Atemschutzausrüstung zum Einsatzort in die Wehlistraße aus.
Die Räumung des Gebäudes war zu diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet. Wie ein Sprecher der Feuerwehr zur APA sagte, wurde niemand verletzt. Der Einsatz war gegen 10.30 Uhr noch in Gang.
