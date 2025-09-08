Brand in Wiener Rehazentrum: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Brand in einem Rehazentrum in Wien-Leopoldstadt hat Montagvormittag rund 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Die Feuerwehrleute rückten nach der Alarmierung gegen 9 Uhr mit mehreren Fahrzeugen und Atemschutzausrüstung zum Einsatzort in die Wehlistraße aus.