Brand in Wiener Wohnhaus: Sechs Personen und ein Hund gerettet

Der Brand konnte rasch gelöscht werden.
13.02.2026, 14:44

Flammen schlagen aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses bei Nacht.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Meidling hat die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Freitag sechs Personen in Sicherheit gebracht. Gegen Mitternacht war es in einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Schönbrunner Schloßstraße zu einem Zimmervollbrand gekommen, Flammen schlugen aus einem Fenster, das Stiegenhaus war stark verraucht.

Mehrere Hausbewohner machten an den Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam.

Nach Diebstahl in Meidling: Jugendlichen mit Spritze attackiert
Feuerwehrauto mit eingeschaltetem Blaulicht und Feuerwehrmann bei nächtlichem Einsatz.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Hausbewohner gerettet

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit zwei Löschleitungen im Innen- und Außenangriff, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Atemschutztrupps kontrollierten das Stiegenhaus sowie angrenzende Wohnungen und brachten die Bewohner der Brandwohnung sowie vier weitere Personen – darunter einen Hund – mit Fluchtfiltermasken ins Freie.

Insgesamt wurden sechs Personen an die Berufsrettung Wien übergeben. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, zur Entrauchung kamen Hochleistungsbelüftungsgeräte zum Einsatz.

