Brand in Wiener Wohnhaus: Sechs Personen und ein Hund gerettet

Bei einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus in Meidling hat die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Freitag sechs Personen in Sicherheit gebracht. Gegen Mitternacht war es in einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses in der Schönbrunner Schloßstraße zu einem Zimmervollbrand gekommen, Flammen schlugen aus einem Fenster, das Stiegenhaus war stark verraucht.

Mehrere Hausbewohner machten an den Fenstern ihrer Wohnungen auf sich aufmerksam.