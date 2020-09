Brand in Wiener Seniorenheim: Angrenzender Kindergarten geräumt

Bei Lötarbeiten in einem Seniorenwohnheim in der Oelweingasse in Rudolfsheim-Fünfhaus am Freitagvormittag war eine Azetylen-Gasflasche in Brand geraten. Die alarmierte Berufsfeuerwehr löschte den dabei entstandenen Brand und brachte die Gasflasche ins Freie.

Dort wurde sie von einem Scharfschützen aufgeschossen, um das Gas kontrolliert entweichen zu lassen. Es wurde niemand verletzt.

Straße wurde gesperrt

Die Gasflasche war bei Arbeiten im Gangbereich im ersten Stock des Wohnheims im Bereich des Flaschenventils in Brand geraten. Auch Teile der Wand- und Deckenverkleidung des Gangs fingen Feuer. Die Bewohner des Heims wurden in einen sicheren Bereich des Hauses gebracht.