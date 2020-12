Brand in Quarantäne-Einrichtung: 30-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Dienstag soll ein 30-Jähriger ein Feuer in seinem Zimmer in einer Unterkunft in Wien-Favoriten gelegt haben. Es soll sich um ein sogenanntes Quarantäne-Hotel im Sonnwendviertel gehandelt haben, in dem obdachlose oder wohnungslose Menschen untergebracht werden, die positiv getestet worden waren oder Verdachtsfälle sind.

Die Polizei, die Feuerwehr und die Berufsrettung evakuierten die anderen Bewohner. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Wie der mutmaßliche Brandstifter das Feuer gelegt hat, ist noch unbekannt. Die anderen Personen konnten die Unterkunft jedenfalls bald wieder betreten. Der mutmaßliche Brandstifter aus Rumänien wurde festgenommen und mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Wiener Landeskriminalamt ermittelt. Laut ersten Erkenntnissen dürfte der Mann aber suchtkrank sein und sich über zu wenig Substitutionsmittel aufgeregt haben.

