Böller-Attacke gegen deutsche Botschaft in Wien

Bei dem Vorfall um 22.30 Uhr wurde niemand verletzt, auch das Botschaftsgebäude in der Gauermanngasse im ersten Bezirk wurde nicht beschädigt. In der Nähe entdeckte die alarmierte Polizei im Zuge des Einsatzes einen stark rauchenden Müllcontainer. In diesen hatte die Gruppe offenbar ebenfalls Böller geworfen.