Bluttat am Hauptbahnhof: "Meine Schwester war eine Dämonin"

Laut Aussagen von Freunden des 21-Jährigen gegenüber der spanischen Zeitung EL ESPAÑOL, soll Eyob unter psychischen Problemen gelitten haben. Auch in der Familie sei es immer wieder zu Streit gekommen. Der Spanier sei sogar wegen Gewalttaten verurteilt worden und musste danach in ein Zentrum für schwierige Jugendliche. Als er seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte, soll sich das Leben von Eyob E. aber grundlegend verändert haben.

Mit 18 versuchte der Spanier sein Glück in Deutschland, arbeitete danach in der Schweiz in einem luxuriösen Restaurant. Zuletzt bereitete der 21-Jährige in Vorarlberg in einem Wellneshotel Gerichte zu. Seit kurzem soll er sich um einen Job in Wien bemüht haben. Bei der Einvernahme gab er auch an, als Sexarbeiter gearbeitet zu haben. Ohne Unterkunft verbrachte er seine letzten Tage angeblich in einem Heim der Caritas am Hauptbahnhof.