Blümel wird fix Spitzenkandidat in Wien, Strache verzichtet

Strache gibt Bürgermeister-Ambitionen vorerst auf

Sein blaues Gegenstück, der Wiener FPÖ-Chef und Bundesparteichef Heinz-Christian Strache, wird hingegen nicht mehr in Wien antreten. Das hat der Vizekanzler zuletzt in einem Interview klargestellt. Wer für die Stadt-Freiheitlichen am ersten Listenplatz ins Rennen geht, ist derzeit noch offen. Nichtamtsführender Stadtrat und Vizebürgermeister ist derzeit Dominik Nepp, aber auch Johann Gudenus, der nach der Nationalratswahl von der Wiener Stadtpolitik als FPÖ-Klubchef in die Bundespolitik wechselte, kommt als Kandidat in Frage.