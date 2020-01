Billig-Wohnung nur für hübsche Studentinnen: Annonce offline genommen

Während sich in Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder den USA immer wieder eindeutig unmoralische Angebote a la "Wohnung gegen Sex" finden, sei ein derart eindeutiges Inserat in Österreich glücklicherweise ein Einzelfall, berichtet der Experte.

Diskriminierung von Österreichern

Auch bei der Arbeiterkammer kennt man keine vergleichbaren Fälle. Grundsätzlich könne man aber sagen: Je schlimmer die Wohnsituation in einer Stadt, desto häufiger gäbe es solche "Angebote", meint Juristin Peinbauer. Was es aber immer häufiger gebe, sei eine - ebenfalls unzulässige - Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft, heißt es bei der AK und der Plattform unisono. So würden etwa bestimmte ethnische Gruppen bei der Wohnungssuche ausgeschlossen. Oder, anders herum, zielten bestimmte Annoncen auf Migranten ab. "Es fällt auf, dass besonders bei schlechten Wohnungen und besonders kleinen Zimmern aus den Inseraten hervorgeht, dass diese an Migranten oder Asylwerber vermietet werden sollen", berichtet Peinbauer. "Hier werden dann Österreicher diskriminiert."

Bei Inseraten wie jener des Geschäftsmannes mit einem Faible für junge Studentinnen würde sie sich nicht melden, sagt die Expertin. Und falls es doch eine Interessentin gebe, empfiehlt sie, ganz genau zu besprechen wie die Annonce gemeint ist.

Unseriöse Angebote erkennen

Generell gebe es eine Faustregel, unseriöse Angebote auf Immo-Plattformen zu erkennen: Bei einer sehr niedrigen Miete im Vergleich zum Marktwert gleichzeitig und einer sehr gut ausgestatteten Wohnung müsse man von vornherein skeptisch sein.

Bei der Immo-Plattform verweist man darauf, dass es unter jedem Angebot einen Melde-Button gebe. Ein Mausklick und eine unseriöse oder diskriminierende Annonce könne dem Unternehmen bekannt gegeben werden. Dies würde dann bei der Kontrolle priorisiert.