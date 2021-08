Billi Thanner: Das ist die Frau mit der Himmelsleiter am Dom

„Kunst braucht Betrachter“, sagt Thanner, „Kunst muss gesehen werden.“ Ihre war nicht nur in Österreich anzuschauen. Das Projekt „No Air-No Art“ wurde in Peking, im MoCA (Museum of Contemporary Art) gezeigt und in Schanghai. Es macht auf das Smog-Problem aufmerksam. Keine Luft – keine Kunst. „Was hast du mit dem Smog in China zu tun?“, wurde sie nicht nur einmal gefragt. „Ich mache das aus Überzeugung“, erklärt sie. Billi Thanner packte ihr Sachen und zog nach China.

Doch egal, wo sie schon war – und es waren viele Orte für viele Ausstellungen – eines fällt ihr immer wieder auf: „Nichts ist so schön wie Wien.“ Im fünften Bezirk ist sie daheim, hier arbeitet sie, hier hat sie ihre Ideen, hier sitzt sie in einem Gasthaus, um mit dem Künstler Daniel Spoerri zu essen.