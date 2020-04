Bewusstloser Arbeiter in Döbling aus Baugrube gerettet

Am Dienstagnachmittag ist in Wien-Döbling ein Arbeiter in einer Baugrube bewusstlos geworden und musste von der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung gerettet werden. Der 55-jährige Mann war gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in der Scheimpfluggasse plötzlich kollabiert.