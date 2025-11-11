Supermarkt-Kassiererin mit Waffe bedroht: Polizei sucht diesen Mann

Mit grüner Jacke, Kapuze über dem Kopf, betrat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 17.42 Uhr einen Supermarkt in Simmering.

Dabei ließ der Mann eine Bierdose an der Kassa zur späteren Bezahlung zurück. Etwa acht Minuten später – gegen 17:50 Uhr – kehrte derselbe Mann in die Filiale zurück.

Er begab sich direkt zum Kassenbereich, nahm eine Papiertasche und legte sie auf das Förderband. Die Mitarbeiterin kassierte sowohl die zuvor hinterlegte Bierdose als auch die Tasche. Mann forderte Bares Plötzlich zog der Mann aus seiner rechten Jackentasche eine Waffe, verdeckte sie mit der Papiertasche und bedrohte die Angestellte. Er forderte Bargeld, das die Mitarbeiterin umgehend in die Tasche legte.

