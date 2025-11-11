Wien-Simmering

Supermarkt-Kassiererin mit Waffe bedroht: Polizei sucht diesen Mann

Mann mit grüner Jacke, Schal und Kapuze im Supermarkt
Der Verdächtige soll am Mittwoch an der Kassa eines Supermarkts in Simmering plötzlich eine Waffe aus seiner rechten Jackentasche gezogen haben.
11.11.25, 12:18
Kommentare

Mit grüner Jacke, Kapuze über dem Kopf, betrat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 17.42 Uhr einen Supermarkt in Simmering. 

Dabei ließ der Mann eine Bierdose an der Kassa zur späteren Bezahlung zurück. Etwa acht Minuten später – gegen 17:50 Uhr – kehrte derselbe Mann in die Filiale zurück.

Pflegerin soll Patientin in Wiener Klinik getötet haben

Er begab sich direkt zum Kassenbereich, nahm eine Papiertasche und legte sie auf das Förderband. Die Mitarbeiterin kassierte sowohl die zuvor hinterlegte Bierdose als auch die Tasche. 

Mann forderte Bares

Plötzlich zog der Mann aus seiner rechten Jackentasche eine Waffe, verdeckte sie mit der Papiertasche und bedrohte die Angestellte. Er forderte Bargeld, das die Mitarbeiterin umgehend in die Tasche legte.

Die Staatsanwaltschaft Wien beantragte die Veröffentlichung des Lichtbildes.

Die Staatsanwaltschaft Wien beantragte die Veröffentlichung des Lichtbildes. 

Anschließend nahm der Täter die Bierdose und verließ das Geschäft um 17.51 Uhr in unbekannte Richtung. Die Kassiererin alarmierte kurz darauf die Polizei.

So sieht der Verdächtige aus

Diese hat nun ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, rund 190 Zentimeter groß und mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Hinweise – auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 / 31310 – 57210 entgegen.

Mehr zum Thema

Simmering Blaulicht
(kurier.at, sta)  | 

Kommentare