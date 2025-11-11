Supermarkt-Kassiererin mit Waffe bedroht: Polizei sucht diesen Mann
Mit grüner Jacke, Kapuze über dem Kopf, betrat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 17.42 Uhr einen Supermarkt in Simmering.
Dabei ließ der Mann eine Bierdose an der Kassa zur späteren Bezahlung zurück. Etwa acht Minuten später – gegen 17:50 Uhr – kehrte derselbe Mann in die Filiale zurück.
Er begab sich direkt zum Kassenbereich, nahm eine Papiertasche und legte sie auf das Förderband. Die Mitarbeiterin kassierte sowohl die zuvor hinterlegte Bierdose als auch die Tasche.
Mann forderte Bares
Plötzlich zog der Mann aus seiner rechten Jackentasche eine Waffe, verdeckte sie mit der Papiertasche und bedrohte die Angestellte. Er forderte Bargeld, das die Mitarbeiterin umgehend in die Tasche legte.
Anschließend nahm der Täter die Bierdose und verließ das Geschäft um 17.51 Uhr in unbekannte Richtung. Die Kassiererin alarmierte kurz darauf die Polizei.
So sieht der Verdächtige aus
Diese hat nun ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, rund 190 Zentimeter groß und mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Hinweise – auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 / 31310 – 57210 entgegen.
