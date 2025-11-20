Randalierer in Simmering: Drei Verletzte durch 23-Jährigen mit 1,5 Promille

In einer Wohnanlage im 11. Bezirk trat ein betrunkener Österreicher Mittwochabend mehrmals gegen eine Lifttür, bis er von einem vorbeigehenden Paar angesprochen wurde.

Verletztes Paar und WEGA-Beamter

Dabei verletzte der 23-Jährige einen Beamten der WEGA, welcher den Dienst nicht fortsetzen konnte. Der Rettungsdienst versorgte das verletzte Paar sowie den Beamten notfallmedizinisch noch vor Ort und brachte sie ins Krankenhaus. Der 23-Jährige wurde mehrfach angezeigt und befindet sich in Polizeigewahrsam. Es wurde ein Alkoholwert von 1,5 Promille beim ihm festgestellt.