Betrunkener Mann entblößte sich in Liesing vor Passanten

Ein 34-Jähriger hat sich am Donnerstag in der Früh in Wien-Liesing vor mehreren Passanten entblößt. Der Mann öffnete in der Seligmanngasse seine Hose und holte sein Geschlechtsteil heraus, um es zwei Frauen und zwei älteren Personen zu zeigen, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin beobachtete das und verständigte die Polizei. Der Beschuldigte verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Später gab er an, viel Wodka getrunken zu haben und sich an nichts erinnern zu können.

Die Zeugin war auf ihrem Weg nach Hause und sah, wie der Mann mit geöffneter Hose zwei Frauen nachging und ihnen seinen Penis zeigen wollte. Erst unternahm sie nichts und ging heim, doch als sie kurze Zeit später erneut das Haus verließ und den Mann wieder dabei beobachtete, wie er sich zwei älteren Personen aufdrängte, rief sie die Einsatzkräfte.