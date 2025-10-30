Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau: Betrunkener durch spitzen Gegenstand verletzt
Zwei Verdächtige konnten festgenommen werden.
Zwei nicht unwesentlich alkoholisierte Männer (35 und 39) sind in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Brigittenau mit zwei Albanern aneinandergeraten.
Bei der Rangelei wurde der Jüngere der beiden durch einen spitzen Gegenstand verletzt, ein dabei verlorenes Handy sollen die Verdächtigen mitgenommen haben, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.
Durch Zeugen identifiziert
Zeugen hatten die beiden Albaner so genau beschrieben, dass sie im Zuge der Fahndung erkannt wurden. Der 25-Jährige und sein Begleiter (31) hatten das Mobiltelefon bei sich und wurden festgenommen.
