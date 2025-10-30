Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau: Betrunkener durch spitzen Gegenstand verletzt

Zwei nicht unwesentlich alkoholisierte Männer (35 und 39) sind in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Brigittenau mit zwei Albanern aneinandergeraten.

Bei der Rangelei wurde der Jüngere der beiden durch einen spitzen Gegenstand verletzt, ein dabei verlorenes Handy sollen die Verdächtigen mitgenommen haben, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.