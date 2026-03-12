Betretungsverbot: Alkoholisierter Mann schlägt Partnerin im Stiegenhaus
Am Mittwochabend soll ein 60-Jähriger seine Partnerin geschlagen und aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten gezogen haben, meldete die Polizei Wien am Donnerstag.
Gegen den Mann wurde ein 14-tägiges Betretungsverbot für die Wohnung und ein Annäherungsverbot zu der Frau sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nachbarn hatten die Beamten zuvor auf eine lautstarke Auseinandersetzung im Stiegenhaus aufmerksam gemacht.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Stark alkoholisiert
Das Paar sei stark alkoholisiert gewesen, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine Behandlung durch einen Rettungsdienst jedoch ab. Der Beschuldigte soll sich reumütig gezeigt haben. Der Mann besitzt legal eine Faustfeuerwaffe, diese und das waffenrechtliche Dokument wurden von den Beamten sichergestellt. Zudem wurde der 60-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.
