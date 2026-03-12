Margareten

Betretungsverbot: Alkoholisierter Mann schlägt Partnerin im Stiegenhaus

Die Frau wurde bei de Vorfall leicht verletzt. Der Mann ist wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt worden.
12.03.2026, 14:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizeiauto

Am Mittwochabend soll ein 60-Jähriger seine Partnerin geschlagen und aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten gezogen haben, meldete die Polizei Wien am Donnerstag. 

Gegen den Mann wurde ein 14-tägiges Betretungsverbot für die Wohnung und ein Annäherungsverbot zu der Frau sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nachbarn hatten die Beamten zuvor auf eine lautstarke Auseinandersetzung im Stiegenhaus aufmerksam gemacht.

U1-Station Reumannplatz: Seniorin von Zug mitgerissen

Stark alkoholisiert

Das Paar sei stark alkoholisiert gewesen, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger zur APA. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine Behandlung durch einen Rettungsdienst jedoch ab. Der Beschuldigte soll sich reumütig gezeigt haben. Der Mann besitzt legal eine Faustfeuerwaffe, diese und das waffenrechtliche Dokument wurden von den Beamten sichergestellt. Zudem wurde der 60-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

Margareten Blaulicht
Agenturen  | 

Kommentare