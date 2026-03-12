Betretungsverbot: Alkoholisierter Mann schlägt Partnerin im Stiegenhaus

Am Mittwochabend soll ein 60-Jähriger seine Partnerin geschlagen und aus der gemeinsamen Wohnung in Wien-Margareten gezogen haben, meldete die Polizei Wien am Donnerstag.

Gegen den Mann wurde ein 14-tägiges Betretungsverbot für die Wohnung und ein Annäherungsverbot zu der Frau sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nachbarn hatten die Beamten zuvor auf eine lautstarke Auseinandersetzung im Stiegenhaus aufmerksam gemacht.