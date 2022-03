Betrunkene Lenkerin verursacht Verkehrsunfall in Wien-Döbling

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in der Klosterneuburger Hochstraße in Wien-Döbling, bei dem ein Lenker verletzt wurde.

Zum Unfall kam es, als eine 52-Jährige mit ihrem Pkw das langsamer werdende Fahrzeug eines 72-Jährigen vor ihr übersehen haben dürfte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Pensionist verletzt wurde. Er wurde ins Spital gebracht.

Durch den Unfall wurde auch ein weiterer Pkw, der vor den beiden fuhr, beschädigt. Der 63-jährige Lenker blieb jedoch unverletzt.

Ein Alkotest der 52-Jährigen ergab einen Messwert von 0,6 Promille.

