Betrunkene gingen auf Fast-Food-Mitarbeiter in Wien los

Zwei offenbar betrunkene Männer haben in der Nacht auf Donnerstag in Rudolfsheim-Fünfhaus Mitarbeiter eines Fast-Food-Lokals attackiert. Drei Personen wurden verletzt. Ein Zeuge informierte die Polizei. Einer der Männer griff auch die Beamten an. Er wurde festgenommen, sein Kollege angezeigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Männer griffen auch Polizei an

Kurz vor 1.00 Uhr kam ein aufgebrachter Mann in die Sicherheitsschleuse der Polizeiinspektion Westbahnhof und bat die dortigen Polizisten dringend um Hilfe. Bei McDonald's hatten die zwei Männer die Mitarbeiter attackiert. Laut Polizei hatten sich der 31-jährige Österreicher und der 30-jährige Pole zunächst bei den Angestellten beschwert und waren dann hinter die Theke in die Küche gegangen und hatten dort die drei Mitarbeiter mit Fäusten und Schlägen angegriffen.

Die Polizisten stellten das Duo bei der U-Bahn. Der 31-Jährige wollte sich nicht ausweisen und stieß einen Beamten gegen den Oberkörper, er wurde überwältigt. Bei der Festnahme wurden drei Beamte verletzt, einer konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Die Mitarbeiter wurden von der Rettung versorgt, einer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.