Betrüger nutzen Wartungssaison aus

Mit den anhaltenden warmen Frühlingstagen beginnt in Wien langsam die Zeit Klimaanlagen zu aktivieren und Heizungen abzudrehen. Deshalb lassen immer mehr Haushalte ihre Wärmepumpen und Klimaanlagen warten – könnten dabei aber vielleicht auf Betrüger reinfallen.

Die Wiener Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker warnt vor unseriösen Firmen, die mit Billigpreisen und schnellen „Saisonaktionen“ Kunden locken würden. Besonders problematisch seien spontane Online-Angebote oder Anbieter, die auf sofortige Barzahlung drängen.

Immer wieder würden dabei unnötige Reparaturen verrechnet oder funktionierende Teile ohne nachvollziehbare Begründung ausgetauscht. „Kunden sollten sich niemals zu schnellen Entscheidungen oder Zahlungen drängen lassen. Eine seriöse Wartung braucht keine Drucksituation“, sagt Innungsmeister Robert Breitschopf.