Betrüger nutzen Wartungssaison aus
Mit den anhaltenden warmen Frühlingstagen beginnt in Wien langsam die Zeit Klimaanlagen zu aktivieren und Heizungen abzudrehen. Deshalb lassen immer mehr Haushalte ihre Wärmepumpen und Klimaanlagen warten – könnten dabei aber vielleicht auf Betrüger reinfallen.
Die Wiener Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker warnt vor unseriösen Firmen, die mit Billigpreisen und schnellen „Saisonaktionen“ Kunden locken würden. Besonders problematisch seien spontane Online-Angebote oder Anbieter, die auf sofortige Barzahlung drängen.
Immer wieder würden dabei unnötige Reparaturen verrechnet oder funktionierende Teile ohne nachvollziehbare Begründung ausgetauscht. „Kunden sollten sich niemals zu schnellen Entscheidungen oder Zahlungen drängen lassen. Eine seriöse Wartung braucht keine Drucksituation“, sagt Innungsmeister Robert Breitschopf.
Gewerbe prüfen
Vor einer Beauftragung solle geprüft werden, ob der Betrieb über eine gültige Gewerbeberechtigung verfügt und transparente Preise anbietet. Empfehlenswert sei außerdem, mehrere Angebote einzuholen. Seriöse Fachbetriebe würden laut Innung ihre Arbeiten dokumentieren, geschultes Personal einsetzen und notwendige Maßnahmen nachvollziehbar erklären.
Die Innung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker rät generell zu regelmäßigen Wartungen von Wärmepumpen oder Klimaanlagen. Verschmutzte Filter, fehlendes Kältemittel oder technische Mängel können nicht nur die Leistung verschlechtern, sondern auch hohe Reparaturkosten verursachen.
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