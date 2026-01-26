Betriebsstörung: U1 fährt nur eingeschränkt

Die U1 ist am Montagvormittag zwischen Stephansplatz und Vorgartenstraße wegen einer Betriebsstörung unterbrochen. Das teilten die Wiener Linien mit. Ursache ist ein schadhaftes Fahrzeug im Bereich Praterstern.

Fahrgäste werden gebeten, auf die Linien U2, U3, U4, 2, 12, 11A sowie auf die S-Bahn auszuweichen. Die Störung soll voraussichtlich bis 9.30 Uhr andauern.

Laut KURIER-Informationen soll es in den Morgenstunden ebenfalls zu vereinzelten Verzögerungen entlang der Linie U4 gekommen sein.