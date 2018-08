Bekannte betäubt und vergewaltigt: Haft und Einweisung für 30-Jährigen

Ein gelernter Landschaftsgärtner ist am Donnerstag vom Wiener Landesgericht wegen Vergewaltigung und Missbrauchs einer wehrlosen Person zu einer dreieinhalbjährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 30-Jährige hatte eine um zehn Jahre jüngere Frau, die er in einem Lokal kennengelernt hatte, mit nach Hause genommen und ihr dort einen Tee verabreicht, der sie außer Gefecht setzte.

Ihren Zustand nützte der Angeklagte im Dezember 2016 aus, um sie mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs zu nötigen. Im Februar 2017 verging er sich ein weiteres Mal an der damals 19-Jährigen, während diese tief schlief.

Zusätzlich wurde der Mann aufgrund einer diagnostizierten Sexualpräferenzstörung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der 30-Jährige hat eine Vorliebe für Sex mit schlafenden Frauen, laut Gerichtspsychiater Karl Dantendorfer ist zu befürchten, dass er ohne entsprechende Handlung neuerlich Frauen mit bewusstseinsverändernden Substanzen betäuben und diese missbrauchen könnte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte das beim Prozessauftakt Mitte Juli in Abrede gestellt. Im Prozess wurde er jedoch von zwei weiteren Frauen belastet.

Die beiden Zeuginnen - ebenfalls frühere Bekannte bzw. ehemalige Freundinnen des Angeklagten - schilderten ähnliche Erlebnisse. Der Mann soll ihnen ebenfalls einen Tee kredenzt haben, der insofern eigenartig wirkte, als sie nach dessen Genuss wegdämmerten und später mit Erinnerungslücken und heruntergezogenen Hosen erwachten.

In diesen beiden Fällen waren die Verdachtsmomente in Richtung eines gezielt auf Missbrauch gerichteten Verhaltens für die Staatsanwaltschaft nicht ausreichend, um sie ebenfalls zur Anklage zu bringen. Demgegenüber hielt Staatsanwalt Stefan Berger die Beweislage im verfahrensgegenständlichen Fall für erdrückend, wie er in seinem Schlussvortrag bekräftigte. Die Betroffene hätte "sehr glaubwürdig" ausgesagt. Der Angeklagte hätte dieser insgesamt zwei Mal "zweifelsfrei" eine bewusstseinsbeeinträchtigende Substanz verabreicht und ihren willenlosen Zustand ausgenützt, um sich an ihr zu vergehen, meinte Berger.

Der Angeklagte stellte das bis zuletzt in Abrede und verantwortete sich mit einvernehmlichem Sex, zu dem es obendrein auf Initiative der Frau gekommen sei. Diese hätte ihn bereits beim Kennenlernen im Lokal "markiert". Nachdem auf seinen Computern entsprechendes pornografisches Material sichergestellt worden war, hatte der Angeklagte - ein gelernter Landschaftsgärtner - in dem Verfahren Fantasien zugegeben, die sich auf Sex mit schlafenden Frauen beziehen. Diese Vorstellungen hätten ihn aber nicht erregt, sondern beruhigt. Denn schon mit drei Jahren sei er am Bett seiner Eltern gestanden und hätte diese im Schlaf beobachtet, "weil das eine beruhigende Wirkung auf mich hatte".