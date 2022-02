Beim Drogenverkauf ertappt: Festnahmen in Wien-Favoriten

Am Mittwochnachmittag haben Beamte der Einsatzgruppe zur Bek√§mpfung der Stra√üenkriminalit√§t einen jungen Mann in Wien-Favoriten bemerkt, der Drogen an drei Abnehmer verkauft haben d√ľrfte.

Die Polizei beobachtete, wie er sich zwischen den Verkäufen wiederholt in eine Wohnung begab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Wohnung durchsucht. Neben dem 21-jährigen Libyer wurde auch ein 20-Jähriger angetroffen und festgenommen.

In der Wohnung wurden knapp 2,1 Kilogramm Cannabis und Cannabisharz sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich sichergestellt.

