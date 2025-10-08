Bedrohung in Wien-Donaustadt: Spielzeugpistole im Einsatz
Ein 57-jähriger Mann soll am Dienstagabend zwei Jugendliche in einem Einkaufszentrum in Wien-Donaustadt mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht haben. Die beiden 17-Jährigen flüchteten nach dem Vorfall, der sich gegen 22.15 Uhr in der Viktor-Kaplan-Straße ereignete, und verständigten umgehend die Polizei über den Notruf.
Festnahme nach kurzer Fahndung
Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen rasch ausfindig machen. Über eine Telefonnummer, die sie von einem nahegelegenen Lokal erhielten, in dem der Mann als Stammgast bekannt ist, gelang es, Kontakt mit dem 57-jährigen Österreicher aufzunehmen.
Der Verdächtige begab sich daraufhin selbstständig zu den Polizisten und wurde festgenommen. Bei der Amtshandlung stellten die Beamten die Spielzeugpistole sicher. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von 0,76 Promille.
Widersprüchliche Darstellungen
Der Tatverdächtige bestreitet laut Polizei, die Jugendlichen bedroht zu haben. Er gab an, die Pistole lediglich gezeigt zu haben, weil er sich durch die Teenager gestört gefühlt habe. Als Begründung führte er an, die Jugendlichen hätten Böller gezündet.
Diese Behauptung konnte jedoch durch befragte Zeugen und Lokalbetreiber nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.
Kommentare