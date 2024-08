Beautysalon-Betreiberin wegen gefälschter Abnehmspritzen verurteilt

Die ehemalige Betreiberin eines Beauty-Salons ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen gewerbsmäßigen Betrugs und schwerer Körperverletzung zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die gebürtige Ukrainerin gab zu, seit November 2023 in Wien dermatologische und kosmetische Behandlungen ohne die erforderlichen Ausbildungen und Zulassungen durchgeführt und mehreren Patientinnen gefälschte Abnehmspritzen verkauft zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Bei den feilgebotenen Ozempic-Fertig-Pens - das rezeptpflichtige Medikament wird an sich gegen Diabetes verschrieben, wird seit einiger Zeit aber auch von Nicht-Adipositas-Patienten missbräuchlich zum Abnehmen verwendet - handelte es sich laut Anklage um Fälschungen. Die 28-Jährige soll das gewusst und die Mittel trotzdem weitergegeben, teilweise ihren Kundinnen sogar injiziert haben, was laut Strafantrag "heftige Krämpfe und Schweißausbrüche mit der Gefahr einer potenziellen lebensbedrohlichen Hypoglykämie" (Unterzuckerung, Anm.) zur Folge hatte. Dass sie dies als angehende Ärztin - die Angeklagte studiert in Wien Medizin, nachdem sie in ihrer Heimat ein Journalismus-Studium abgeschlossen hatte - tat, empörte die Richterin: "Gerade als Medizinerin ist es höchst bedenklich, gefälschte Medikamente offenbar aus reinem Profitdenken an den Mann zu bringen, wenn man die Risiken kennt."