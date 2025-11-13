Kaum bricht das neue Jahr an, steht auch schon die erste Baustelle ins Haus. Ab Anfang Jänner bis Ende Juni modernisieren die ÖBB die Infrastruktur zwischen dem Franz-Josefs-Bahnhof und der Haltestelle Spittelau.

Vor allem auf Letztere wird ein Schwerpunkt gelegt: Von 6. März bis 22. Juni wird die Station durchgehend gesperrt sein. In dieser Zeit wird sie umfassend erneuert, die Züge werden in der Station nicht halten, berichten die ÖBB in einer Aussendung.

Gleichzeitig werden auf dem Abschnitt zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Spittelau rund 2,5 Kilometer neue Gleise verlegt und zehn Weichen erneuert. Gebaut wird aber auch am Franz-Josefs-Bahnhof: Von 7. Jänner bis Ende Juni wird die Gleishallendecke des Bahnhofs saniert. Dafür müssen die Bahnsteige in mehreren Etappen gesperrt werden.