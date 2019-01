Bankomat in Simmering gesprengt: Täterbande flüchtig

Samstagfrüh sprengten unbekannte Täter einen von außen zugänglichen Bankomaten an einer Bankfiliale in Simmering. Die Täter erbeuteten einen hohen Geldbetrag und konnten in den frühen Morgenstunden unerkannt flüchten.

Durch die Wucht der Explosion zerbrach auch die Auslagescheibe der Bank in der Thürnlhofstraße. Im Foyer, in der Bank selbst und in einer benachbarten Apotheke entstand ebenfalls hoher Sachschaden.