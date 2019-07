Bankberater genierte sich für Finanzkrise und soll Geld verschoben haben

Der 53-Jährige war ein beliebter Bankberater. Er pflegte enge Beziehungen zu seinen Kunden, machte Hausbesuche, wurde von einer Dame sogar ins Testament geschrieben. „Er wollte als besonders versierter und erfolgreicher Kundenberater dastehen“, erklärt sein Anwalt Herbert Eichenseder am Dienstag im Landesgericht Wien.

Die Finanzkrise 2008 allerdings war eine persönliche Tragödie für den Wiener. Seine Kunden verloren sehr viel Geld. „In einem Fall waren da nur mehr 800.000 Euro statt drei Millionen am Konto“, sagt Eichenseder. Das war dem Bank-Mitarbeiter mehr als unangenehm. Er traute sich nicht, seine Kunden darüber zu informieren. Und so soll er begonnen haben, Geld von anderen Kundenkonten hin und her zu verschieben – und die Verluste zu verschleiern. Zudem gewährte er Kunden laut Staatsanwalt übermäßig hohe Zinsen. Zu beiden Vorwürfen ist der Mann geständig.