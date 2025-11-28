Gewalt in Wien: 24 Verdächtige nach Massenschlägerei angeklagt

Nach den im vergangenen Sommer in Wien mit Waffen ausgetragenen ethnisch motivierten Auseinandersetzungen zwischen gebürtigen Tschetschenen auf der einen und arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite ist nun eine weitere Anklage eingebracht worden.

Wegen einer Massenschlägerei nahe des Bahnhofs Meidling am 7. Juli müssen sich insgesamt 24 junge Männer verantworten, bestätigte die Wiener Staatsanwaltschaft einen Bericht des Standard. Beschuldigte sind junge Männer Fünf Männer trugen bei der Auseinandersetzung, bei der die Opfer nach vorheriger Absprache verfolgt und mit Waffen attackiert worden sein sollen, zum Teil schwere Verletzungen davon. Die nun beschuldigten Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren müssen sich wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und der schweren gemeinschaftlichen Gewalt verantworten, so die Sprecherin der Anklagebehörde, Nina Bussek.