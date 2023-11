Badner Bahn fährt künftig an Wochenenden auch in der Nacht

Der Fahrplan ist so gestaltet, dass die Umsteigemöglichkeiten zur Nacht-U-Bahn der Wiener Linien am Karlsplatz bzw. beim Bahnhof Meidling bzw. zur Nacht-S-Bahn in Meidling und am Matzleinsdorfer Platz berücksichtigt sind, heißt es in einer Aussendung.

Videoüberwachung und Sicherheitspersonal

Zum Einsatz kommen im Nachtverkehr Züge mit Videoüberwachung. Zudem wird Sicherheitspersonal in den Zügen mitfahren. Im Nachtverkehr gelten die gleichen Fahrausweise wie im Tagverkehr.