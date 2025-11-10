Kollision: Drei Verletzte nach Autounfall in Wien

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Wien-Ottakring am Sonntagnachmittag sind ein Taxifahrer schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden. In dem Taxi hatten die Airbags nicht ausgelöst, der 41-jährige Lenker erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt auf APA-Nachfrage. Der andere Fahrer blieb unverletzt, die Leichtverletzten waren jeweils Beifahrer in den Autos.

Ursache noch unklar

Die Fahrzeuge waren gegen 14.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache an der Kreuzung der Herbststraße mit der Kreitnergasse kollidiert. Durch den Aufprall kam der private Pkw von der Fahrbahn ab, riss dabei ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und rammte ein am Straßenrand geparktes Auto. Der 47-jährige Beifahrer wurde leicht an der rechten Hand verletzt, bei dem unverletzten Lenker handelt es sich um einen 22-Jährigen.

Nach der Bergung aus seinem Fahrzeug und der Erstversorgung kam der 41-jährige Taxifahrer mit der Berufsrettung in ein Spital. Seine 43-jährige Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen in häusliche Pflege entlassen. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen.