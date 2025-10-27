Bei einem Verkehrsunfall auf der Wientalstraße in Hietzing im Bereich der Auffahrt zur Westautobahn (A1) ist ein 47-jähriger Pkw-Lenker am Montag in der Früh gegen einen Betonsockel geprallt. Der Mann wurde in seinem Wagen so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Unfall passierte gegen 7 Uhr in der Früh, berichtete die Landespolizeidirektion. Die Ursache steht noch nicht fest. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei Wien führt nun die weiteren Erhebungen durch.

Suche nach Zeugen

Zeugen des Vorfalls wurden bisher nicht ausfindig gemacht. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden darum gebeten, sich an das Stadtpolizeikommando Meidling 01/31310-45201 oder an jede Polizeiinspektion zu wenden.