Mutmaßliche Autoknacker hatten auf Flucht Unfall: Festnahme

Ein Verkehrsunfall wurde am Mittwoch in der Früh zwei mutmaßlichen Einbrechern zum Verhängnis. Die Slowaken im Alter von 48 und 52 Jahren sollen kurz davor ein Auto geknackt haben, kamen mit ihrer Beute aufgrund des Unfalls aber nicht weit. Als die Polizei an der Unfallstelle in Penzing eintraf, verhielten sich die Männer offenbar auffällig nervös.

Da kurz davor in der Nähe in ein Auto eingebrochen wurde und die Polizisten auf der Rückbank diverses Werkzeug, teils unter einer Decke versteckt fanden, durchsuchten sie auch das restliche Fahrzeug. Im Kofferraum wurden dann Werkzeugkoffer entdeckt - darauf teilweise noch Glassplitter. Laut Exekutive handelte es sich dabei um Werkzeug, das zuvor aus dem aufgebrochenen Wagen gestohlen wurde.