Autofriedhof auf ÖBB-Areal wurde beseitigt

Bereits mehrfach mussten die Behörden zu Einsätzen auf dem Gelände ausrücken. Jetzt hat die „Gruppe Sofortmaßnahmen“ der Stadt Wien eine der größten Gefahrenquellen auf dem ÖBB-Areal im 10. Bezirk beseitigt: In einer gemeinsamen Aktion mit der MA 48 und den ÖBB wurden am Mittwoch fünf Schrottautos abtransportiert.

Die Pkw standen verlassen in völlig desolatem Zustand auf dem Gelände, das sich direkt neben einem Wohngebiet und einem Spielplatz befindet. Es wird von Jugendlichen öfter als Treffpunkt genutzt. „Aus den Autos ist Öl ausgetreten und die vielen Zigarettenstummel rund um sie erhöhen in solch einem Fall die Brandgefahr deutlich“, sagt Walter Hillerer, Leiter der „Gruppe Sofortmaßnahmen“. Um derartige Gefahrenstellen zu beseitigen, seien in dem Grätzel schon bald weitere Maßnahmen geplant.