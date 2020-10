Auto überschlug sich in Wien mehrmals: Junger Lenker war betrunken

Mit überhöhter Geschwindigkeit und 1,08 Promille ist ein 20-jähriger Lenker am Samstag gegen 5.30 Uhr am Biberhaufenweg in der Wiener Donaustadt unterwegs gewesen. Er kam an einer Kreuzung ins Schleudern, fuhr gegen einen Verkehrszeichenständer, schleuderte gegen einen Lichtmast und überschlug sich mehrmals.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen. Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen, seine Mitfahrerin (23) leichte.

Beide wurden laut Polizeibericht mit dem Rettungsdienst ins UKH Meidling gebracht und stationär aufgenommen. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab ein relevantes Messergebnis von 1,08 Promille.