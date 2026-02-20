Schüsse und Stiche: 22-Jähriger in Wien verletzt

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung in Wien-Floridsdorf verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick stach ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand - möglicherweise ein Messer - auf ihn ein. Der junge Mann bekam Stiche in den Arm, den Oberkörper und in den Oberschenkel verpasst, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt. Vom Täter und seinen Kompagnons fehlte zunächst jede Spur.

Schick zufolge war das Opfer mit vier Freunden gegen 20.00 Uhr im Bereich Franklinstraße unterwegs, als mehrere nach Angaben der Angegriffenen Unbekannte auf sie zukamen. Einer der Aggressoren soll zunächst eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrfach in die Luft geschossen haben. Dann zückte er die Stichwaffe und verletzte den 22-Jährigen. In weiterer Folge ergriffen die Täter die Flucht.

Im Spital versorgt

Der 22-Jährige wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er dürfte das Spital in wenigen Tagen verlassen können. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst im Dunkeln. Das Landeskriminalamt ermittelt, unter anderem auch zu der Frage, ob Täter und Opfer einander tatsächlich unbekannt sind.